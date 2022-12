Se si votasse oggi per le presidenziali sia Joe Biden che Bernie Sanders sconfiggerebbero, Donald Trump con un vantaggio di 10 punti nel voto popolare. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi da Emerson Polling che conferma come, ad ancora un anno e mezzo dalle elezioni di 2020, Trump sia indietro nei sondaggi. Il presidente viene dato sconfitto non solo nell’ipotetico duello con i due candidati al momento front runner nella corsa per la nomination democratica ma anche con altri candidati.

Le senatrici Elizabeth Warren e Kamala Harris batterebbero infatti entrambe il presidente, la prima con un vantaggio di 6 punti e la seconda di quattro.