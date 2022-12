PHOTO



Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati la scorsa notte a San Severo contro automezzi della polizia del Reparto mobile che da alcuni giorni sono in città per un controllo rafforzato del territorio disposto in seguito a numerosi episodi di criminalità verificatisi negli ultimi tempi. I colpi hanno raggiunto e danneggiato in tre punti un furgone che parcheggiato dinanzi ad una albergo dove è ospitato il personale di polizia inviato da altre città e che si trova vicino alla stazione ferroviaria. Non c'è stato alcun ferito. La scena è stata anche immortalata da una telecamera a circuito chiuso presente nei pressi dell’albergo dove alloggiano i poliziotti del reparto arrivati nei giorni scorsi da Bari per un controllo particolare del territorio dopo l'allarme su agguati e rapine da parte della criminalità organizzata. Appresa la notizia, il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, ha subito sentito il questore di Foggia, Piernicola Silvis al quale ha espresso "la più totale e convinta solidarietà dell'Amministrazione Comunale". Ma il primo cittadino di San Severo dichiara: «Assistiamo preoccupati a questa escalation dei fenomeni criminosi nel nostro territorio. Solo martedì scorso siamo stati rassicurati dal ministro dell’Interno Marco Minniti circa le azioni che saranno presto intraprese e valutate in un tavolo tecnico. Ma la risposta della malavita ci ha lasciato basiti».