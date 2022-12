PHOTO



"C'è una sosia della Boldrini qua sul palco...", dice Matteo Salvini mentre viene mostrata una bambola gonfiabile sommariamente vestita. È la scena immortalata da un video sul sito de la Provincia di Cremona di quanto accaduto nel corso di un comizio del leader della Lega sabato scorso a Soncino, nel Cremonese. Il video è subito diventato virale e rilanciato dai media.Non ha tardato ad arrivare la concisa risposta della Presidente della Camera, Laura Boldrini su facebook: "Le donne non sono bambole e la lotta politica si fa con gli argomenti, per chi ne ha, non con le offese. Lascio a voi ogni commento".Nonostante le critiche ricevute, Matteo Salvini rilancia sui Social Network. Oltre all'hashtag che in qualche modo si riallaccia alla performance nel Cremonese, (#sgonfialaboldrini) su Twitter il leader della Lega posta una foto della presidente della Camera e scrive: "Ipocrita, buonista, razzista con gli italiani. Dimettiti!"LE REAZIONI"Le parole del leader leghista, pronunciate con modalità che denotano assenza di argomenti, sono lesive della dignità non solo della presidente Boldrini, ma delle istituzioni e di tutte le donne. È stata mostrata una visione machista e sessista di società che - afferma il deputato democratico Emanuele Fiano - non può trovare accoglienza, né complici silenzi, nel nostro Paese. La Lega ci ha abituati alle dichiarazioni volgari dei suoi esponenti, che troppo spesso gettano benzina sul fuoco, ma non è possibile sottovalutare la pericolosità dell'atto, perché è proprio dalla cultura che vede le donne ridotte a meri oggetti sessuali inanimati che si legittima la violenza di genere"."Una squallida esibizione di sessismo. La frase di Matteo Salvini non è giustificabile in alcun modo. Non offende solo la presidente Laura Boldrini, cui va la mia solidarietà, ma anche tutte le donne e gli uomini del nostro paese", ha rincarato il ministro per le Riforme costituzionali, con delega alle Pari opportunità, Maria Elena Boschi.