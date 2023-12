La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Russia, Mariana Katzarova, ha affermato che la «sparizione forzata» del leader dell'opposizione russa Alelsei Navalny è allarmante e ha chiesto a Mosca di rilasciarlo immediatamente. Agli avvocati del critico del Cremlino è impedito di incontrarlo dal 6 dicembre, e l'oppositore - in carcere dal 2021 - non si è presentato a un'udienza prevista in tribunale venerdì scorso. «Sono molto preoccupata che le autorità russe da così tanto tempo non dicano dove si trovi e quale sia il suo stato di salute, la situazione equivale a una sparizione forzata», ha denunciato Katzarova.

Navalny, 47 anni, che è stato una spina nel fianco del leader russo Vladimir Putin, è stato incarcerato nel 2021 dopo essere sopravvissuto a un tentativo di omicidio avvelenato. All'inizio di quest'anno la sua condanna era stata estesa a 19 anni con l'accusa di estremismo. Katzarova ha detto di aver espresso le sue preoccupazioni alle autorità russe dopo che venerdì alla squadra di Navalny è stato detto che era stato trasferito dalla regione di Vladimir vicino a Mosca l'11 dicembre e portato in una località sconosciuta.