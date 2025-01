Marco Rubio, nuovo Segretario di Stato, ha sottolineato l’urgenza di un cessate il fuoco in Ucraina, ribadendo che entrambe le parti dovranno fare concessioni per raggiungere una soluzione. L’approvazione unanime del Senato, con 95 voti favorevoli, ha confermato la sua nomina, rendendolo il primo alto funzionario dell’amministrazione entrante.

«Credo che la maggior parte di loro abbia votato per me perché pensano che farò un buon lavoro, e forse qualcuno perché voleva liberarsi di me», ha scherzato Rubio. Secondo il Segretario di Stato, il conflitto richiederà compromessi sia da parte di Mosca che di Kiev: «Vogliamo che la guerra finisca. Questo è piuttosto chiaro. Avete visto cosa ha detto il presidente, vuole essere un presidente che promuove la pace e pone fine alle guerre, e sarà complicato».

Rubio ha precisato che nessuna delle parti coinvolte potrà ottenere il massimo dei propri obiettivi: «Ogni volta che si pone fine a un conflitto tra due parti, nessuna può raggiungere il suo obiettivo massimo, ogni lato dovrà rinunciare a qualcosa». Tuttavia, non ha specificato quali concessioni territoriali l’Ucraina potrebbe dover affrontare. «È meglio che negoziati di questo livello, con poste in gioco simili, siano condotti attraverso la diplomazia e non in fori pubblici», ha aggiunto.

Il Segretario di Stato ha ricordato che «la Russia è l’aggressore» in questo conflitto, ma ha ribadito che la guerra deve terminare. «I Paesi coinvolti, sia i russi che gli ucraini, dovranno prendere decisioni definitive». Rubio ha concluso affermando che il cessate il fuoco in Ucraina sarà una priorità assoluta per l’amministrazione.