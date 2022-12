A meno di 24 ore dalla morte a Napoli di Gennaro Di Paola a Roma un grave episodio offende la memoria di un'altra protagonista della lotta partigiana. La denuncia in una nota di Maurizio Acerbo, segretario nazionale PRC- S. E., e Vito Meloni, segretario Federazione di Roma e Giuseppe Carroccia: ' È stata imbrattata con una svastica la targa che ricorda la nostra compagna partigiana e comunista Tina Costa scomparsa nel marzo scorso'.

La targa era stata apposta solo venti giorni fa dal VII municipio che ha dedicato alla memoria di Tina il giardino antistante la sede in Piazza Cinecittà. ' Questa mattina si legge nella nota - i compagni del circolo Luigi Longo di Rifondazione Comunista sono immediatamente intervenuti apponendo sopra al macabro simbolo nazista un cartello con la frase di Tina che è stata vigliaccamente imbrattata: “Sarò in piazza fino a quando avrò l'ultimo respiro perché so di essere dalla parte del giusto e che le mie idee sono condivise da tanti”.

Su Twitter la sindaca di Roma Raggi ha scritto: «Vergognosa la svastica che imbratta la targa in ricordo della partigiana Tina Costa nel VII Municipio. Roma condanna questi gesti intollerabili».