Un manichino con le fattezze dell'attivista per il clima trovato impiccato sotto un ponte a Roma. La procura indaga per minacce aggravate. Il fantoccio aveva anche un cartello con la scritta "Greta in your God".

Un manichino impiccato con le fattezze di Greta Thumberg è stato ritrovato a Roma sotto un ponte nella zona di via Isacco Newton, zona ovest della capitale. Un acorda al collo stringeva il fantoccio con le inconfondibili treccine e vestito con la riconoscibile mantellina dell'attivista per il clima . Immediate le reazioni del ministro dell'Ambiente Sergio Costa per il quale «È un atto inaccettabile e criminale, che ci vedrà ancora più compatti sullo stesso fronte». Dello stesso tenore un tweet della sindaca Virginia Raggi che ha ribadito a «lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta @Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma». La procura di Roma intanto sta indagando per minacce aggravate contro ignoti.