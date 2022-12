PHOTO



Ancora una notte di fuoco a Centocelle dove un incendio ha distrutto il Baraka Bistrot di via dei Ciclamini. Vasto il rogo con le deflagrazioni dovute alla combustione che hanno fatto sobbalzare dalle proprie case i residenti della strada e di quelle vicine. In particolare l’incendio è scoppiato intorno alle 4:00 della notte fra l’8 ed il 9 novembre al civico 101 di via dei Ciclamini. A scopo precauzionale gli abitanti della palazzina di quattro piani sotto la quale si trova la birreria sono stati evacuati. Spento l’incendio il locale è andato distrutto. Da accertare le cause scatenanti, fra le ipotesi non si esclude quella del gesto doloso. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Il Baraka Bistrot è uno dei primi locali che hanno inaugurato la stagione della movida di Centocelle dieci anni fa. Con esibizioni di musica dal vivo, da settembre aveva cambiato gestione. Torna dunque la paura a Centocelle, salita alla ribalta delle cronache cittadine e nazionali in quest’ultima settimana in seguito all’incendio doloso che ha distrutto un vicino locale in via delle Palme, la libreria birreria Pecora Elettrica, che avrebbe dovuto riaprire il giorno seguente alla notte in cui è stata incendiata. I proprietari del Baraka Bistrot giorni fa avevano dato la loro solidarietà proprio alla "Pecora elettrica" che si trova a qualche centinaia di metri. Sono al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona. I proprietari del locale incendiati hanno raccontato: "Avevamo chiuso alle tre di notte e alle quattro ci hanno chiamato, c'era l'incendio. Qui è tutto distrutto, è un disastro. Non c'e' un motivo per tutto questo. Mi sono venduto il taxi a luglio per aprire il locale. Nelle telecamere purtroppo si vede davvero poco, solo la porta aperta e nulla più. Abbiamo aperto da poco, a settembre. C'è poco da dire. Ripulisco tutto e basta. Non riaprirò. Non si può lottare contro una cosa che non sai cos'è. Ho appena ricevuto una telefonata della sindaca che mi ha espresso sincera solidarietà". Proprio in settimana erano scese in strada a Centocelle migliaia di persone al grido di “Combatti la paura. Difendi il quartiere“.