AGENZIA NOVA – Confcommercio compie 80 anni, rinnova l’impegno contro l’usura e annuncia due iniziative in vista del Giubileo. Era l’11 ottobre 1944 quando davanti a un notaio in Corso Vittorio Emanuele a Roma, 19 imprenditori di diverse categorie costituirono l’Unione dei commercianti della provincia di Roma. La Capitale era stata liberata pochi mesi prima, e la guerra era ancora in corso nel nord Italia.

Tra le proposte annunciate da Confcommercio in vista del Giubileo, c’è quella di un sistema di buoni pasto a disposizione di tutti i pellegrini e che potranno essere utilizzati in decine di ristoranti e bar a un costo particolarmente vantaggioso. L’iniziativa è promossa dalla Fipe, la Federazione dei pubblici esercizi. Mentre, sul fronte del lavoro, la Confcommercio Roma presenterà “un protocollo Giubileo, che interverrà su alcuni istituti legislativi e contrattuali necessari a rendere più competitivo e sostenibile il lavoro e il servizio”, ha detto il presidente di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard.

E proprio sul lavoro si è soffermato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. “I contratti sono il nostro mestiere più antico – ha detto – un tirante della nostra identità associativa. Penso alla nostra recente stagione di rinnovi contrattuali con il sistema di welfare, che definisco in una parola con responsabilità collettiva”. E dopo 80 anni la Confcommercio stila un bilancio positivo sull’occupazione nella Capitale: l’86 per cento dei lavoratori è impiegato in imprese dell’associazione; in tutto il territorio regionale si annoverano mezzo milione di start-up innovative. “Abbiamo sfide fortissime, ma anche tante risorse e le dobbiamo gestire al meglio, al servizio delle imprese e dei cittadini”, ha sottolineato la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Non di minore rilievo è stato, in questi 80 anni, il tema della lotta all’usura. “Siamo sempre a fianco degli imprenditori che, nel rispetto delle regole, ogni giorno lavorano in questa città con onestà e tra tante difficoltà, per allontanare le infiltrazioni della malavita”, ha detto Chevallard, rinnovando l’impegno a sostenere il Laboratorio Antiusura. Per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, “Confcommercio è un partner fondamentale per il decoro, la pulizia, il miglioramento dei trasporti ma anche per le politiche del turismo, dell’innovazione e della sostenibilità”. All’evento erano presenti tra gli altri il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, e i vertici locali dei carabinieri e della guardia di finanza.