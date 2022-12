PHOTO



#ConnectYourFuture: la selezione delle risorse umane, gli sbocchi professionali e il futuro dei giovani al centro della quarta edizione del Job Day Demi sul tema “Cultura d’Impresa, Management, Talento al Servizio del Paese”, promossa dal DEMI, Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università Federico II di Napoli. Oltre 500 giovani avranno l’opportunità di sostenere colloqui individuali di lavoro finalizzati al recruiting con imprenditori e manager di più di 60 primarie imprese nazionali e internazionali, nel corso della giornata di mercoledì 8 maggio 2019, alle 9,00, presso l’Aula Carlo Ciliberto (Sala Rossa) del Campus Universitario Monte Sant’Angelo, Napoli. All’incontro partecipano il direttore del Dipartimento DEMI, professor Roberto Vona, il professor Arturo De Vivo, Pro-Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, l’ing. Vito Grassi, presidente dell’Unione Industriali di Napoli, Domenico De Maio, Direttore dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Dottore di Ricerca in Management presso il DEMI, Giorgia Argenio, presidente Consulta Praticanti ODCEC Napoli, Antonio Palmese, presidente Associazione Studenti Economia, ASE, prof.ssa Simona Catuogno, responsabile ufficio Stage e Tirocini del DEMI. Seguiranno le presentazioni aziendali e, a partire dalle ore 14,30, le aule del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni si trasformeranno in veri e propri uffici “privati” di “recruiting” a servizio di tutte le aziende partner dell’evento, per consentire la realizzazione di centinaia di colloqui individuali di valutazione professionale dei laureati e laureandi iscritti alla piattaforma Job Day del DEMI. Ne parliamo con il professor Roberto Vona, direttore del DEMi e ordinario di economia e gestione delle imprese, nonché promotore e coordinatore dell’iniziativa. Il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni si impegna in modo diretto sugli sbocchi professionali degli studenti. Infatti, da circa 4 anni, oltre 60 aziende leader nazionali e internazionali, affiancano stabilmente questa giornata. Perchè questa iniziativa? “Sentiamo il dovere di valorizzare le capacità tecniche dei nostri studenti e per farlo contribuiamo attivamente e concretamente, con spirito di servizio, alla loro crescita professionale, nell’interesse dei giovani, delle imprese e, senza retorica, dell’intero Paese. Il Dipartimento è impegnato, in piena sinergia con la componente studentesca rappresentata dall’associazione Ase, A creare meccanismi e strumenti innovativi che aiutino a generare stabilmente occasioni istituzionali di promozione dei talenti presenti tra i nostri giovani laureati e laureandi. Strumenti indispensabili per poter intercettare compiutamente le esigenze di professionalità provenienti dal versante imprenditoriale. Puntiamo alla immediata occupabilità dei nostri giovani”. L’iscrizione avviene attraverso una piattaforma innovativa che interfaccia le aziende partner con i curricula dei giovani laureandi e laureati triennali e magistrali in discipline aziendali? “Esattamente. Si tratta di una piattaforma sviluppata dai nostri stessi studenti che consente di creare il “matching”, in continua evoluzione, tra i giovani talenti "formati e allevati" nel DEMI e le imprese che maggiormente cercano professionalità con un preciso background tecnico-culturale per potenziare le proprie strutture. In questo senso la piattaforma diventa un portale importante e permanente delle occasioni di lavoro e degli sbocchi professionali. Questa relazione permanente rende la giornata del JobDayDEMI significativamente diversa rispetto ad altri eventi simili promossi dagli atenei pubblici italiani. Il JobDayDemi è preceduto da un training specifico affidato ad alcune aziende e ai responsabili delle risorse umane cui è affidata la selezione e del recruiting dei giovani. Perché? “Non è solo una simulazione ma una vera e propria forma di allenamento e di preparazione ai colloqui di lavoro, a partire dalla presentazione del proprio curriculum. E’ un modo per supportare gli studenti con strumenti e consigli utili nel rapporto con la domanda di professionalità proveniente dalle imprese. I risultati crescono di anno in anno, in termini sia di quantità che di qualità per le occasioni professionali offerte da parte delle tante aziende presenti e sono oramai numerose le testimonianze di giovani che, grazie al JobDayDemi, sono entrati rapidamente e con soddisfazione nel mondo del lavoro. Il nostro impegno di docenti si attua inoltre attraverso l’organizzazione non solo di una didattica molto vicina alle esigenze di competenze delle aziende ma anche mediante la promozione di iniziative che coinvolgono protagonisti del mondo istituzionale e dell’imprenditoria”. Insomma, professor Vona, la preparazione del nostro capitale umano è riconosciuta da più parti, questo riesce a ridurre la fuga di talenti? “Il nostro Dipartimento ha creato uno sportello permanente in modo da poter rispondere in modo semplice alle richieste di tirocini e stage da parte delle aziende. E’ stata ridotta ogni forma di burocrazia per attivare queste convenzioni, a cui si aggiunge il database dei curricula della piattaforma in continuo aggiornamento. Noi investiamo sui nostri studenti e, con l’intero staff di docenti, lavoriamo tutto l’anno per costruire sempre più efficaci percorsi di interazione e di partenariato con i protagonisti dello sviluppo economico-produttivo e professionale. Esiste dunque un "ponte" solido che collega direttamente la domanda di professionalità del sistema produttivo con l'offerta di capitale umano formato nelle discipline economico-aziendali dai docenti della Federico II. L’aspetto che più ci gratifica ed entusiasma è l’energia positiva che scatena nei giovani il Job Day del Demi. Finalmente possono cimentarsi con la realtà aziendale, interagendo in prima persona con manager e imprenditori di grande valore, operanti sia in Italia che all’estero”.