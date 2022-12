PHOTO

È stata ritrovata viva la bambina di 5 anni scomparsa prima della mezzanotte di ieri 2 aprile dall’abitazione a Sant’Angelo Limosano nella quale vive con la madre, il padre e il fratellino nato pochi mesi fa. La piccola sarebbe stata individuata grazie a un velivolo in perlustrazione aerea. Lo si apprende da un soccorritore. Questa mattina era stato lanciato un appello su Facebook per rintracciarla. «Aiutateci a trovare la piccola Nicole, 5anni, scomparsa da ieri sera in contrada fonte San Pietro, Sant’Angelo Limosano, di cui non si hanno più tracce e notizie ....chiunque abbia visto qualcosa ci faccia sapere... dateci una mano...», si legge nel post accompagnato da alcune foto della bimba. Le ricerche della bambina sono iniziate ieri sera quando la famiglia ha dato l’allarme, con le squadre a terra dei Vigili de fuoco e del soccorso alpino di Campobasso che hanno iniziato a battere il bosco vicino casa dove si teme che la piccola possa essersi addentrata. Questa mattina due elicotteri si sono alzati in volo, uno dei vigili del Fuoco e uno della polizia, per perlustrare dall’alto la zona con la speranza di individuare tracce della piccola Nicole. Per le ricerche si sono utilizzati anche cani molecolari. Diversi volontari, cittadini del paese e della zona vicina, hanno partecipato alle ricerche.