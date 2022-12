PHOTO



Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti. "Ha sempre pensato di essere nato per essere Re, di essere destinato a diventare un leader del mondo". È stata Marla Maples, la starlette che per sei anni è stata la sua seconda moglie, a descrivere così Donald Trump, il tycoon 'nato per essere Re', e oggi eletto nuovo presidente degli Stati Uniti.In realtà, Trump è nato nel Queens il 14 giugno del 1946, da Mary AnnMacLeod, scozzese arrivata a New York per turismo e poi rimasta peramore, e Fred Trump. Così infatti avevano anglicizzato il loro nome inonni Friederich ed Elisabeth Drumpf arrivati dalla Germania negliStati Uniti per conquistare il 'sogno americanò che ora il nipotevuole negare a tanti immigrati. E alla nascita di Donald, quarto dicinque figli, Fred Trump si poteva considerare arrivato alla vetta diquel sogno: costruttore ed immobiliarista, dopo la Grande Depressioneaveva fatto fortuna costruendo 15mila alloggi nei Queens, StatenIsland e Brooklyn, nell'ambito dei progetti federali per l'ediliziapopolare.Ma evidentemente questo non bastava, e il padre spronò il figlioDonald, che a 13 anni fu mandato a studiare all'accademia militare, adiventare "un killer" per avere il successo che meritava perché "eraun re", secondo quanto raccontato dal biografo di Trump, Harry HurtIII. Uscito dall'accademia, dove ovviamente divenne un leader e uncampione sportivo, nel 1964, Donald lavorò un'estate nell'azienda difamiglia e poi andò alla Fordham University, passando poi alla Wharton School of Finance dell'università della Pennsylvania, dove si laureònel 1968 in economia.Anche questo semplice dettaglio della sua biografia, il trasferimento da un'università all'altra, ha dato modo al nuovo presidente degli Stati Uniti - che ama descriversi sempre come "una persona estremamente intelligente" - di esprimersi in termini aggressivi, affermando di aver lasciato l'ateneo newyorkese perché non era all'altezza del suo genio. Provocando la reazione offesa di docenti e studenti dell'università. Finita l'università, Trump inizia la sua carriera da imprenditore sulle orme del padre, entrando nell'azienda di famiglia, anche se negli anni - e soprattutto durante questa campagna elettorale in cui ha vinto la nomination grazie ai voti di elettori bianchi di ceti più bassi - ha cercato di portare avanti il mito del 'self made bilionare" che ha dovuto lottare per tutto quello che ha avuto.Più volte durante la campagna elettorale Trump ha ripetuto che, quando iniziò la carriera di immobiliarista in proprio, il padre - che erauno dei uomini più ricchi d'America con un patrimonio di 200 milionidi dollari, che oggi equivale ad un miliardo - gli diede "un piccoloprestito" di un milione di dollari per conquistare il mercato diManhattan, dove Fred Trump non si era mai avventurato. La realtà peròè che il nome del padre gli aprì le porte di banche, assicurazioni eduffici della New York City Hall che sarebbero stati chiusi per un verogiovane imprenditore venuto dal nulla. Quando nel 1974 Donald ebbe ilsuo primo grande progetto newyorkese - sostituire il vecchio Commodore Hotel a Grand Central Terminal con un lussuoso Hayatt - fu grazie al buon nome, ed alle garanzie bancarie, di Trump padre che il figlio ebbe i finanziamenti di decine di milioni di dollari, ha scritto Wayne Barrett' nel libro del 1992, "Trump, The Deals and the Downfall."Iniziò così la costruzione dell'impero immobiliare a New York, anchegrazie al sostegno dei tanti politici newyorkesi amici del padre primae poi suoi, attraverso i quali Trump ottiene consistenti agevolazionifiscali, come lui stesso ricorda nel suo libro "The art of the deal".Diventato così il più famoso, e anche il più discusso, immobiliaristadi New York, negli anni ottanta il nome di Trump si trasforma un'brand' per molte altre società, in molti altri settori. Ma il branddiventa da subito qualcosa di più, diventa la narrativa di un uomoinnamorato di se stesso e del proprio successo - come imprenditore,playboy sposato a top model e poi re dei reality show - con cui Trumpha dirottato e vinto le primarie repubblicane, conquistando ora laCasa Bianca.Ma prima delle decine di donne che, nella campagna elettorale, si sono fatte avanti denunciando molestie, palpeggiamenti ed altri comportamenti impropri del tycoon, Trump per decenni ha voluto sempre mostrarsi con bellissime donne al fianco. A cominciare da Ivana Zelnickova Winklmayr, la modella che nel 1968 era stata nellasquadra olimpica di sci della Cecoslovacchia sposata nell'aprile del1977. Dopo la nascita del primo dei loro tre figli - John Donald, natonel dicembre dello stesso anno - Ivana assunse un ruolo importantenella Trump Organization, diventando vice presidente del settoreinterior design, responsabile dell'arredamento della futura TrumpTower. Quando il marito rivolse il suo interesse nel settore dei casinò di Atlantic City, Ivana si trasferì nella città sulla costa del New Jersey come presidente dal Trump Castle Hotel and Casino as president.Alla fine degli anni ottanta tentò di lasciare la carriera per tornaread occuparsi della famiglia (intanto nel 1981 era nata Ivanka e nel1984 Erik Frederick). Il marito però le chiese di occuparsi del restauro del Plaza Hotel, incarico per cui Ivana si conquistò il premio di miglior presidente di hotel del 1990. Quando il successo dei Trump sembra essere arrivato al suo culmine, alla fine dell'anno inizia il declino, personale ed economico.Cominciarono a circolare le voci di una relazione extraconiugale di Donald con Marla Maples, e il New York Post pubblicò la notizia di unalite furiosa tra Ivana e l'ex miss Georgia sulle piste di Aspen. Si arriva così al divorzio del secolo, con Ivana che, rivendicando il ruolo avuto nella Trump Organization, chiede una porzione del patrimonio familiare ben maggiore di quella prevista dall'accordo firmato prima delle nozze.Scoppia la "guerra dei Trump", con il miliardario che in tribunale contesta il fatto che Ivana abbia contribuito al suo impero. La saga, seguitissima dalla stampa scandalistica non solo americana, si conclude nel 1992 con un accordo, segreto nei contenuti, in base alquale Ivana riceve svariate decine di milioni di dollari ed altrettanti in beni immobiliari. Intanto, dopo gli anni degli eccessi dell'ottimismo reganiano, il nuovo decennio è iniziato all'insegna della recessione, con un netto declino del mercato immobiliare che investe l'impero di Trump il cui valore precipita da 1,7 miliardi a 500 milioni. Per rimanere a galla, si deve fare ricorso a massici prestiti.Le cose migliorano a metà degli anni novanta, e nel 1997 Trump dinuovo dichiara un patrimonio di circa 2 miliardi di dollari. Riguardoperò all'entità attuale del patrimonio di Trump, bisogna ricordare chemolti esperti sostengono che il miliardario ha la tendenza a rappresentarsi più ricco di quanto sia.Tornando alla vita sentimentale di Trump, il magnate nel 1999 divorziada Maples, che aveva sposato nel 1993 due mesi dopo la nascita dellaloro figlia. Subito dopo inizia la relazione con Melania Knauss, modella slovena diventata nel 2005 la sua terza, ed attuale, moglie.Madre del quinto figlio del miliardario, Baron William nato nel 2006,la 45enne Melania è ora la nuova first lady americana.