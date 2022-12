Serve una soluzione in tempi brevissimi per la questione di rifiuti a Roma o «si rischia emergenza sanitaria», lo denuncia l’Ordine dei Medici di Roma e Antonio Magi e Pierluigi Bartoletti, presidente e vicepresidente avvertono: «Occorre evitare che in breve tempo si creino cumuli di immondizia in ogni strada, nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici e che un simile degrado diventi attrattivo per gli animali. Non c’è tempo da perdere». Anche Mario Rusconi, presidente dell'associazione presidi ( Anp) del Lazio: «Siamo pronti a chiamare le Asl per verificare le condizioni igieniche delle scuole, anche per arrivare alla chiusura degli istituti».