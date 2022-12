PHOTO



"Dobbiamo mettere sotto controllo la curva epidemica che si e' rialzata. Da noi si e' rialzata poco ma in altri paesi moltissimo. In quei paesi oggi non si potrebbe votare, in Italia ancora si'". Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, ospite di "Agora' estate" su Rai3. Per Ricciardi, se torneranno a modificarsi i comportamenti in "tutte le fasce di eta', soprattutto tra i 20 e i 40 anni, sicuramente si potra' andare a votare e si potra' riprendere la scuola il 14 settembre. Se questo non succede - ha continuato - la circolazione del virus aumenta e ci troveremo nelle condizioni di altri paesi in cui queste attivita' sono messe a rischio". Fare indossare la mascherina a scuola, secondo Ricciardi, "e' compatibile e necessario ed e' l'esempio che ci hanno dato paesi che hanno superato questa prova come la Danimarca e la Cina. Non bisogna seguire invece esempi come la Francia e Israele - ha aggiunto - che hanno aperto senza questa precauzione e hanno richiuso le scuole a grappolo subito dopo". Tutte le deroghe - ha spiegato - verranno valutate dal Cts e saranno temporanee, cioe' non e' possibile supplire con la mascherina alla mancanza di distanza di sicurezza, quindi bisognera' fare uno sforzo addizionale per mettere a disposizione aule in cui distribuire gli studenti e comunque anche con la distanza di sicurezza fare indossare le mascherine quando la distanza viene allentata".