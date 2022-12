PHOTO



La Polonia e l’Ungheria hanno trovato un compromesso con la Germania per sbloccare il bilancio dell’Ue da 2.200 miliardi e il Recovery fund. Lo riporta Bloomberg che cita il vice premier polacco, Jaroslaw Gowin. L’accordo potrebbe essere finalizzato entro venerdì, ha dichiarato. «Per ora abbiamo un accordo tra Varsavia, Budapest e Berlino», ha detto il vice premier ai giornalisti a Varsavia. «Credo che comprenderà anche le 24 capitali europee rimanenti», ha aggiunto. Per ora - sottolinea sempre Bloomberg - mancano le conferme sia delle Germania che dei leader dei due Paesi interessati. «La logica del "veto o morte" va contro il nostro interesse nazionale. Come ha detto ieri Victor Orban, siamo a un centimetro dalla soluzione: sia per la Polonia sovrana che per l’Europa comune. Garantendo i diritti indipendenti della Polonia e utilizzando centinaia di miliardi di fondi dell’Ue», scrive su Twitter il vice premier polacco, Jaroslaw Gowin riferendosi all’intesa sul Bilancio Ue e il Recovery Fund. Poco fa l’agenzia Bloomberg ha riferito che Bupadest e Varsavia avrebbero raggiunto un accordo con la presidenza di turno tedesca sul pacchetto che il Consiglio europeo è chiamato a discutere domani e dopodomani a Bruxelles.