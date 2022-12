PHOTO



I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 2.384 persone, 87 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 23.805 persone, 329 meno di ieri. In isolamento domiciliare 81.510 persone (406 in più rispetto a ieri). Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte 437 persone (ieri le vittime erano state 534), arrivando a un totale di decessi 25.085.I guariti raggiungono quota 54.543, per un aumento in 24 ore di 2.943 unità, il più alto da inizio epidemia (ieri erano state dichiarate guarite 2.723 persone). Milano, contagi ancora alti Continua a essere alto il numero dei nuovi contagiati nella città metropolitana di Milano: in totale ci sono infatti 17.000 positivi con un aumento di 480 nuovi casi, di cui 161 nella città di Milano. Ieri c'erano stati 408 nuovi casi, 246 a Milano. Sono i dati resi noti dalla Regione Lombardia. In tutta la regione sono 1.161 i nuovi casi per un totale di 69.092 positivi, mentre sono stati 161 i decessi per un totale di 12.740 morti. In calo il dato dei ricoverati, che in terapia intensiva sono 817 (-34) e negli altri reparti Covid 9.692 (-113). Sono stati eseguiti 13.502 tamponi il che porta il numero totale a 290.699. Nessuna regione con zero contagi Nessuna regione con zero contagi ma comunque numeri vicini allo zero si registrano in Molise (2) e Valle D'Aosta. In testa alla classifica dei contagi rimangono Lombardia +1.161, seguita dal Piemonte +784, Emilia Romagna con +342 e Veneto con 334. Il Lazio registra oggi 80 nuovi casi. Lo fa sapere la Protezione civile nel quotidiano bollettino sulla situazione dei contagi da coronavirus. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.242 in Lombardia, 13.084 in Emilia-Romagna, 15.122 in Piemonte, 9.991 in Veneto, 6.167 in Toscana, 3.476 in Liguria, 3.230 nelle Marche, 4.463 nel Lazio, 2.998 in Campania, 1.874 nella Provincia autonoma di Trento, 2.874 in Puglia, 1.308 in Friuli Venezia Giulia, 2.287 in Sicilia, 2.108 in Abruzzo, 1.512 nella Provincia autonoma di Bolzano, 371 in Umbria, 833 in Sardegna, 821 in Calabria, 501 in Valle d'Aosta, 232 in Basilicata e 205 in Molis