Israele accusa la Jihad islamica per l'attacco che ha provocato centinaia di morti all'ospedale Al-Ahli Arabi di Gaza. Secondo Israele, che prende posizione tra l'altro con un profilo X ufficiale del ministero degli Esteri, l'ospedale sarebbe stato colpito da un razzo lanciato dalla Jihad in maniera errata. Al post viene allegato il video che documenta il lancio errato: Israele sfrutta le immagini registrate e trasmesse dalla tv Al Jazeera. «Una trasmissione di Al Jazeera ha documentato il momento in cui la Jihad islamica ha lanciato un razzo in maniera errata e ha colpito un ospedale di Gaza, uccidendo centinaia di persone».

La pubblicazione del video ha fatto seguito alla cancellazione di un'altra clip diffusa poco prima sullo stesso canale social. Il video rimosso mostrava una batteria di razzi lanciati nella notte, un bagliore e un'esplosione. Alcuni utenti, compreso un giornalista del New York Times, hanno evidenziato il 'time-stamp' presente sul video, che sarebbe stato registrato circa 40 minuti dopo l'orario dell'esplosione all'ospedale. Su X è rimasto il messaggio testuale con la dichiarazione delle forze armate israeliane, che accusano la Jihad islamica, ma è stato rimosso il filmato. Più tardi, sullo stesso profilo è stato pubblicata la clip di Al Jazeera.

Missile contro un ospedale a Gaza, almeno 500 morti

Sarebbero 500 le vittime del raid israeliane su un centro ospedaliero a Gaza. Lo riporta Al Jazeera. Il presidente dell'autorità palestinese, Abu Mazen, ha intanto indetto tre giorni di lutto. Secondo il ministero della sanità del territorio amministrato dal movimento islamista, le vittime delle bombe sganciate dai jet israeliane sono sfollati che si trovavano nel cortile della struttura.

Per l'ufficio stampa del governo di Hamas l'attacco è un "crimine di guerra". Decine di migliaia di famiglie si sono riversate negli ospedali sovraffollati di Gaza in cerca di rifugio dai bombardamenti dell'esercito israeliano. "L'ospedale ospitava centinaia di malati e feriti e persone sfollate con la forza dalle loro case" a causa di altri bombardamenti, si legge in una nota. I video di Al Jazeera della scena mostrano medici e civili che trasportavano corpi su sacchi e coperte. Macchie di sangue e numerose auto incendiate erano visibili nel cortile buio dell'ospedale.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato che un'indagine iniziale mostra che l'esplosione nell'ospedale di Gaza è stata causata da un fallito lancio di un razzo di Hamas. La notizia è riportata dalla tv israeliana i24news. Tal Heinrich, portavoce del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha detto alla CNN che "le Forze armate israeliane non prendono di mira gli ospedali", aggiungendo: "noi prendiamo di mira solo le roccaforti di Hamas, i depositi di armi e gli obiettivi del terrorismo".

Un alto funzionario palestinese afferma che il presidente Mahmoud Abbas ha annullato la sua partecipazione all'incontro previsto domani con il presidente Joe Biden e altri leader del Medio Oriente. Abbas avrebbe dovuto unirsi al re giordano Abdullah II e al presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi al vertice di Amman, in Giordania, dove discuteranno con Biden dell'ultima guerra tra Israele e Hamas. Ma l'alto funzionario ha detto che Abbas pensa di rinunciare per protestare contro la strage nell’ospedale. La decisione non è stata confermata.

Israele: «La risposta potrebbe non essere un’invasione di terra»

«Ci stiamo preparando per le prossime fasi della guerra. Non abbiamo detto quali saranno. Tutti parlano dell'offensiva di terra. Potrebbe essere qualcosa di diverso». Lo ha affermato il portavoce dell'esercito israeliano, Richard Hecht, in un briefing con i giornalisti, guardando ai possibili sviluppi nel conflitto contro Hamas nella Striscia di Gaza.

Intanto le forze israeliane (Idf) stanno rispondendo con l'artiglieria, con attacchi contro il sud del Libano, dopo il lancio di un missile anticarro in direzione della località di Metulla, nel nord di Israele, al confine con il Paese dei Cedri. Lo riferisce il Times of Israel. Stando a notizie di al-Manar, la tv degli Hezbollah libanesi, rilanciate dai media israeliani, nel mirino ci sono le aree di Kfar Kila e Tallet el-Hamames, nel sud del Libano.

Ucciso un leader di Hamas

Uno dei leader di Hamas, Ayman Nofal, è rimasto ucciso in un attacco aereo di Israele su Gaza. Lo comunica la stessa organizzazione. Era uno dei comandanti delle Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio militare di Hamas. Il capo dei valichi di Gaza nominato da Hamas, Fouad Abu Btihan, e alcuni dei suoi parenti sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano a Gaza. Lo ha riferito la radio di Hamas secondo quanto riportano i media israeliani. Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato di aver effettuato stamattina una serie di attacchi aerei in tutta la Striscia di Gaza, colpendo il quartier generale di Hamas, i siti militari dove si riunivano i membri e gli appartamenti dei nascondigli. Secondo IDF, gli attacchi hanno avuto luogo nel quartiere Zeitoun di Gaza City, nella parte settentrionale di Rafah, a Jabaliya e a Khan Younis. IDF afferma che sta continuando ad effettuare altri attacchi contro obiettivi di Hamas.

Gaza presto senza cibo: l’allarme del Wfp

La situazione nella Striscia di Gaza peggiora di minuto in minuto e nell'enclave palestinese restano scorte alimentari nei negozi solo per pochi altri giorni. Lo ha sottolineato la portavoce del World Food Programme (Wfp) in Medio Oriente, Abeer Etefa, nel corso di un briefing dal Cairo con i giornalisti a Ginevra. "All'interno dei negozi ci sono scorte di cibo per sempre meno giorni, forse ne restano per quattro o cinque giorni", ha dichiarato.

L’ospedale di Gerusalemme: non curiamo i miliziani di Hamas

L'ospedale Hadassah di Gerusalemme ha reso noto che le forze di sicurezza hanno richiesto il trasferimento di un terrorista di Hamas per le cure, ma l'ospedale ha rifiutato di accoglierlo. La direzione dell'ospedale desidera chiarire la questione alla luce delle richieste ricevute. Tra le altre cose, è stato scritto che l'ospedale non ha curato e non cura i terroristi feriti in guerra. Il ministro della Salute Moshe Arbel aveva annunciato, dopo l'inizio della guerra, che gli ospedali non avrebbero accolto i terroristi, che sarebbero stati curati dal Servizio carcerario israeliano e dall'IDF, per timore di possibili aggressioni al personale medico da parte di amici o parenti.