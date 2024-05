Le sirene dell'allarme antiaereo sono suonate a Tel Aviv e nel centro di Israele per una raffica di razzi (otto in tutto) lanciati da Rafah nella Striscia di Gaza. È la prima volta che accade da mesi. Forti boati si sono sentiti a Tel Aviv, Petah Tikva, Herzliya e Ramat Hasharon come spiega l'emittente Kan.

Le Forze di difesa israeliane hanno spiegato che molti razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. Il servizio di ambulanze di Magen David Adom ha invece affermato che due donne che sono rimaste leggermente ferite dopo essere cadute mentre correvano verso i rifugi antiaerei.

Le Brigate Qassam - il braccio armato di Hamas - in un comunicato ripreso da Al Jazeera hanno rivendicato il lancio di missili contro Tel Aviv, parlando di una "risposta ai massacri sionisti contro i civili". Secondo i media locali si sono udite quindici esplosioni nella zona di Tel Aviv.