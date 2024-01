guerra

L’attacco a un palazzo del quartiere Mezzeh, dove era in corso un vertice tra pasdaran e altri gruppi della regione, viene attribuito a Israele. Che per ora non commenta. Almeno 5 i morti. Tra le vittime, Haj Sadiq Omidzadeh, comandante dell'intelligence in Siria della Forza Qods del Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniana, e il suo vice, Haj Gholam Muharram.