Questa mattina un raid aereo israeliano ha colpito la chiesa cattolica della Sacra famiglia nella parte vecchia di Gaza City uccidendo due donne cristiane e ferendo il parroco Gabriel Romanelli a una gamba. Lo riferisce l'emittente al-Jazeera condividendo immagini del raid. Secondo una fonte dell'ospedale Battista, decine di persone sono rimaste ferite nel raid che ha colpito il monastero latino a est di Gaza City.

A darne conferma è il Patriarcato Latino di Gerusalemme in un comunicato stampa postato su X, in lingua araba e in inglese. La nota ufficiale fa riferimento ad altri feriti me non menziona ancora le vittime, che sarebbero due. "La Chiesa ha subito danni. Il Patriarcato fornirà ulteriori dettagli non appena saranno disponibili", conclude il comunicato. Padre Romanelli, parroco argentino 55enne, è rimasto leggermente ferito a una gamba ed è stato trasportato in ospedale. La parrocchia attualmente ospita circa 500 sfollati cristiani.

“I raid israeliani su Gaza colpiscono anche la chiesa della Sacra Famiglia. Sono inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta dimostrando da mesi. Nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento”, dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Anche per ministro degli Esteri Antonio Tajani “gli attacchi dell'esercito israeliano contro la popolazione civile a Gaza non sono più ammissibili. Nel raid di questa mattina è stata colpita anche la Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, un atto grave contro un luogo di culto cristiano. Tutta la mia vicinanza a Padre Romanelli, rimasto ferito durante il raid. E' tempo di fermarsi e trovare la pace”.