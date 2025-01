L’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, Radja Nainggolan, è stato rilasciato dalle autorità belghe e attualmente si trova in libertà vigilata, con il divieto di lasciare il Belgio. Questa è la decisione presa dal giudice per le indagini preliminari dopo il doppio interrogatorio a cui è stato sottoposto ieri, in seguito al suo arresto nell’ambito di un’indagine sul traffico internazionale di stupefacenti.

«Radja spera di chiudere presto questa vicenda e di tornare a giocare a calcio», ha dichiarato ai media belgi il suo avvocato, Omar Souidi. «Non è stato accusato né di traffico di droga né di riciclaggio di denaro, ma gli viene contestata l’appartenenza a un’organizzazione criminale. Tuttavia, siamo fiduciosi che le indagini in corso dimostreranno la sua estraneità ai fatti. Radja Nainggolan non è un narcotrafficante», ha sottolineato il legale.

«Siamo contenti che Radja sia stato rilasciato e ora speriamo possa tornare in campo», ha dichiarato Hans Van Duysen, presidente del Lokeren-Temse, il club di seconda divisione belga in cui il giocatore milita da poco. «Siamo felici che sia libero, anche se non conosciamo ancora tutti i dettagli delle restrizioni imposte, ma vogliamo chiarirli al più presto».