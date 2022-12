PHOTO



Sostiene il leghista Jacopo Morrone, che i bambini "ospitati" nelle carceri italiane (proprio così dice: ospitati) sono più al sicuro di quanto lo sarebbero fuori: "Hanno un tetto sopra la testa, pasti certi, giochi, attenzioni e protezione". Dunque, sostiene sempre Morrone, è bene che rimangano al sicuro dietro le sbarre e la smetta chi ne chiede la "scarcerazione" solo per motivi ideologici e politici. Ma per fortuna c'è qualcuno che ancora non ha perso umanità e buon senso. E così, ieri, da un carcere del Lazio sono usciti i primi quattro bimbi con le loro mamme. "In una situazione del genere, in piena epidemia da coronavirus, è ancora più intollerabile che i bambini siano costretti a vivere con le madri nelle carceri - ha spiegato il garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia- . Bisogna farli uscire al più presto dalle strutture carcerarie. C'è anche una specifica raccomandazione dell'Oms di privilegiare l'uscita dal carcere delle persone vulnerabili e in particolare delle donne con bambini". Con buona pace dell'onorevole Morrone.