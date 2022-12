PHOTO



Grande contrarietà è stata espressa da Fratelli d’Italia al termine della due giorni romana dell'emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al –Thani. "L'Italia accoglie con tutti gli onori l'emiro del Qatar. Lo stesso Qatar che finanzia moschee e centri islamici per diffondere nel mondo e in Europa il morbo dell'integralismo islamico dove cresce il terrorismo che insanguina le nostre città. E’ uno schifo, e da questo Governo non me lo aspettavo. Noi non abbiamo cambiato idea: nessuna amicizia per chi vuole annientare la nostra identità", ha sottolineato in un comunicato Giorgia Meloni, leader di Fd'I. Che l’atteggiamento di Roma nei confronti di Doha fosse cambiato era apparso già evidente quando nelle scorse settimane il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini si era recato nell’Emirato per stringere accordi commerciali. Questo nonostante l’embargo disposto dalla comunità internazionale che ha ancora forti perplessità sul nuovo corso di Sheikh Tamim bin Hamad Al –Thani. Un’apertura di credito nei confronti dell’Emiro è venuta, invece, dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. "L'Italia guarda con partecipazione al percorso di crescita economica, sociale e culturale che il Qatar sta compiendo sotto la Sua guida", ha affermato Mattarella ricevendo l’emiro. “Il dialogo tra Doha e Roma sta divenendo sempre più articolato e multiforme, andando ben oltre la pur rilevante sfera economica che registra, tra l'altro, una significativa presenza di investimenti nel nostro Paese. La cultura, l'istruzione, la ricerca scientifico-tecnologica, la sanità, le arti, lo sport costituiscono altrettanti pilastri del rafforzamento di questa affinità. Proprio lo sport, veicolo privilegiato per promuovere i più alti valori morali, sta offrendo, attraverso l'organizzazione dei prossimi mondiali di calcio in Qatar, nel 2022, nuove e importanti opportunità di collaborazione per i nostri Paesi. Siamo lieti di poter contribuire con le nostre eccellenze a questo percorso, cosi come a numerosi altri progetti, grazie alla fiducia riposta nella professionalità e nell'esperienza italiane, una fiducia che si riflette in un interscambio in costante accrescimento", ha poi aggiunto il presidente della Repubblica. Fra i primi accordi, la partnership con il vettore aereo Qatar Airways.