I cittadini erano scesi in piazza per una manifestazione pacifica nella città ucraina che ospita la centrale nucleare

Le forze russe hanno disperso con spari e granate stordenti i cittadini che protestavano contro l’occupazione a Enerhodar, nella regione ucraina di Zaporizhzhia. Lo riferisce la società ucraina per l’energia nucleare Energoatom, rilanciata dal Kyiv Independent. Alcuni video diffusi su Telegram mostrano l’esplosione delle granate stordenti e alcuni manifestanti fuggire. Nei filmati si odono rumori di spari ma non è chiaro se si tratti di colpi d’avvertimento sparati in aria o di proiettili diretti ai dimostranti. Non è noto se ci siano feriti. Le forze russe, riferiscono i media ucraini, hanno arrestato un numero imprecisato di persone. [video width="848" height="478" mp4="https://euwpm02.newsmemory.com/ildubbio/news/wp-content/uploads/sites/4/2022/04/telegram_video.mp4"][/video]