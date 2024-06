Durante la finale della Coppa del Mondo a Sydney, Luis Rubiales, allora presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), ha dato un bacio non consensuale alla giocatrice della nazionale Jennifer Hermoso. Questo gesto ha scatenato un'ondata di critiche e ha portato all'apertura di un'inchiesta.

Il processo per il bacio non consensuale dato da Rubiales inizierà il 3 febbraio 2025. Oltre a Rubiales, saranno imputati anche Albert Luque, Jorge Vilda e Rubén Rivera per le pressioni esercitate sulla calciatrice.

La procura ha richiesto due anni e mezzo di carcere per Rubiales per aggressione sessuale e coercizione. Gli altri tre imputati, Luque, Vilda e Rivera, rischiano un anno e mezzo di carcere per coercizione. La procura ha invocato anche il divieto di comunicare con Hermoso e di avvicinarsi a lei per sette anni e sei mesi nel caso di Rubiales, e per quattro anni nel caso degli altri imputati. Inoltre, ha proposto la squalifica dall'attività sportiva per tutta la durata della pena.

Udienze già programmate

Il Tribunale ha programmato 11 udienze per il processo, con la conclusione prevista per il 19 febbraio 2025. Durante queste udienze, saranno ascoltati testimoni e presentate le prove raccolte durante l'inchiesta.