In primo grado condannati:

Adeba Abraha Gebremarian a 4 mesi di reclusione (pena sospesa)

Giuseppe detto Luca Ammendolia a 3 anni e 6 mesi di reclusione

Nicola Audino 4 anni di reclusione

Assam Balde un anno di reclusione (pena sospesa)

Fernando Antonio Capone a 9 anni e 10 mesi di reclusione

Oberdan Pietro Curiale a 6 anni di reclusione

Cosimina Ierinò a 8 anni e 10 mesi di reclusione

Ounar Keita a un anno di reclusione (pena sospesa) Mimmo Lucano a 13 anni e 2 mesi di reclusione

Annamaria Maiolo a 6 anni di reclusione

Cosimo Damiano Misuraca a un anno di reclusione (pena sospesa)

Gianfranco Misuraca a 4 anni di reclusione

Salvatore Romeo a 6 anni di reclusione

Maurizio Senese a un anno di reclusione

Maria Taverniti a 6 anni e 8 mesi di reclusione

Lemlen Tesfahun a 4 anni e 10 mesi di reclusione

Filmon Tesfalem a un anno di reclusione

a un anno di reclusione Jerry Cosimo Ilario Tornese a 6 anni di reclusione.

Assolti

Adeba Abraha Gebremarian (capi 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5)

Nicola Audino (capo 1)

Fernando Antonio Capone (capi 5B.7, 5B.8, 8, 9.5, 12, 13 e 14)

Pietro Oberdan Curiale (capo 5B.16)

Prences Daniel

Alberto Gervasi

Cosimina Ierinò (capi 5B.7, 5B.8 e 9.5)

Domenico Latella

Mimmo Lucano (capi 5B, 5B.7, 5B.8, 8, 9.5, 14, 19, 21 e 22)

Annamaria Maiolo (capi 3, 5B.12)

Nabil Moumen

Cosimo Damiano Misuraca (capo 5B.7)

Gianfranco Misuraca (1, 9.1, 9.2, 9.3 e 9.5)

Antonio Santo Petrolo

Salvatore Romeo (capi 5B.15, 9.9 e 9.10)

Maria Taverniti (capo 5B.14)

Lemlen Tesfahum (capi 9.1, 9.5 e 21)

Renzo Valilà (capi 1, 9.9, 9.10, 9.11)

Rosario Zurzolo

Il tribunale di Locri dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di:

Mimmo Lucano (capo 17)

Fernando Antonio Capone (capo 18)

Domenico Sgrò (capo 18)

Giuseppe Sarò (capi 1, 2, 5B.11 e 9.6).

702.410 euro per Mimmo Lucano e Fernando Antonio Capone, in solido tra loro

159.340 euro per Annamaria Maiolo

95.550 euro per Salvatore Romeo
140.250 euro per Maria Taverniti
165.305 euro per Oberdan Pietro Curiale

649,78 euro per Mimmo Lucano, Cosimina Ierinò e Fernando Antonio Capone

20.674 euro per Mimmo Lucano, Cosimina Ierinò e Fernando Antonio Capone

1.830 euro per Mimmo Lucano, Cosimina Ierinò e Fernando Antonio Capone

15mila euro per Mimmo Lucano, Cosimina Ierinò e Fernando Antonio Capone, Giuseppe Ammendolia detto Luca, Oumar Keita, Assan Balde e Filmon Tesfalem, in solido tra loro

11.200 euro per Mimmo Lucano, Cosimina Ierinò e Fernando Antonio Capone

5.764 euro per Mimmo Lucano, Cosimina Ierinò, Fernando Antonio Capone e Cosimo Damiano Misuraca

1.280,79 euro per Domenico Lucano, Cosimina Ierinò e Fernando Antonio Capone

2.226,54 euro per Mimmo Lucano, Fernando Antonio Capone, Cosimina Ierinò e Lemlen Tesfahun

2.112.47 euro per Mimmo Lucano, Fernando Antonio Capone, Cosimina Ierinò e Adeba Abraha Gebremarian

88.451,9 euro per Maria Taverniti

Il tribunale di Locri ha condannato in primo grado l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. I giudici hanno inflitto una condanna a 13 anni e 2 mesi di carcere. (LEGGI QUI LA RICHIESTA DI CONDANNA) I giudici del tribunale di Locri, inoltre, hanno applicato nei confronti degli imputati condannati la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.Disposta la trasmissione degli atti alla procura di Locri per Cosimina Ierinò (capo 2), Rosario Zurzolo (capo 5B.4), Giuseppe Ammendolia detto Luca (capo 5B.5), Lemlen Tesfahun, Adeba Abraha Gebremarian, Mimmo Lucano, Fernando Antonio Capone, Cosimina Ierinò (per tutti capo 5B.10), Jerry Cosimo Ilario Tornese (capo 9.13). Altresì, il tribunale di Locri ha inviato gli atti alla procura regionale presso la Corte dei Conti di Catanzaro per le valutazioni di competenza in ordine all’eventuale danno erariale e ha infine disposto la confisca delle seguenti somme:Infine, Mimmo Lucano è stato condannato a risarcire laper la cifra complessiva di 7.686,98 euro, mentre Giuseppe Ammendolia (detto Luca), Fernando Antonio Capone, Oberdan Pietro Curiale, Cosimina Ierinò, Mimmo Lucano, Annamaria Maiolo, Salvatore Romeo, Maria Taverniti e Jerry Cosimo Ilario Tornese sono stati condannati al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti del ministero dell’Interno per 200mila euro. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.