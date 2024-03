La Camera americana ha approvato il disegno di legge che potrebbe impedire agli utenti degli Stati Uniti l’utilizzo di TikTok. Il disegno di legge punta a escludere TikTok dagli app store negli Stati Uniti se la piattaforma social non verrà scorporata dalla sua società madre, la cinese ByteDance.

Il testo è passato con 352 voti favorevoli e 65 contrari, e ha già ottenuto il sostegno del presidente Joe Biden. La proposta gode di sostegno bipartisan, alla luce delle preoccupazioni del Congresso per i rischi derivanti dall’accesso di una società controllata dal governo cinese ai dati personali dei cittadini Usa. Il testo passa ora al Senato, dove però sono in diversi ad avere espresso dubbi in merito al provvedimento, lamentando presunte violazioni della libertà di espressione dei cittadini statunitensi attivi sulla piattaforma.

«Questo processo è stato condotto in segreto e il disegno di legge è stato portato avanti per un’unica ragione: bannare TikTok. Ci auspichiamo che il Senato consideri i fatti, ascolti i propri elettori e comprenda l’impatto sull’economia, sulle 7 milioni di piccole imprese e sui 170 milioni di americani che utilizzano la nostra piattaforma», commenta un portavoce di TikTok, in una dichiarazione inviata a LaPresse.