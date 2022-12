Il senatore Bernie Sanders guida i sondaggi tra i candidati alle primarie dei democratici Usa, staccando di dieci punti l’ex vicepresidente di Obama Joe Biden.

È il risultato che emerge dal rilevamento condotto da Morning Consult che ha registrato, a livello nazionale, l’opinione degli elettori democratici prima e dopo le primarie in New Hampshire, vinte dal 78enne candidato della sinistra dem.

Sanders, che sfrutta la scia della vittoria in New Hampshire, è passato dal 25 al 29 per centoa livello nazionale, con un + 4, mentre Biden ha perso tre punti, scendendo dal 22 al 19 per cento. Al terzo posto, in crescita, quella che è la vera incognita di questa competizione: il miliardario Michael Bloomberg, anche se non ha partecipato alle primarie aspetta il momento propizio per annunciare la sua discesa in campo, probabilmente prima del “big tuesday” del prossimo 3 marzo.

L’ex sindaco di New York è infatti terzo con il 18 per cento di consensi virtuali, un punto in più rispetto a quanto registrato prima del voto nel New Hampshire.

Al quarto posto l’astro nascente del partito Pete Buttigieg ( vincitore in Iowa), con l’ 11 per cento, seguito da Elizabeth Warren, 10 per cento, e Amy Klobuchar, fanalino di coda con il 5 per cento.