La giustizia ai tempi del Coronavirus viaggia su Skype: oggi e' arrivata la prima convalida di arresto a distanza in tribunale a Brescia. La convalida e' stata decisa per un imputato di 40 anni fermato nei giorni scorsi con mezzo chilo di eroina. L'arrestato e' stato collegato al tribunale via Skype dal carcere di Brescia, mentre il legale e il giudice si trovavano in aula.