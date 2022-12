Il Comune di Predappio ha negato un contributo di 370 euro per consentire a un ragazzo del paese del forlivese di partecipare al progetto “Promemoria Auschwitz - treno della memoria”. A denunciarlo è l’associazione “Generazioni in Comune”, che ha definito «molto grave» il gesto. Non è mancata la replica del sindaco Roberto Canali. Andare ad Auschwitz, ha affermato, «è una cosa che tutti i giovani dovrebbero fare per conoscere la nostra storia», ma questi treni «vanno solo da una parte. Noi preferiamo non collaborare con gente che vuole fare solo una certa memoria dimenticando tutte le altre. Quando i treni faranno soste anche alle foibe e nei gulag ci ripenseremo».