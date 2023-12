Si è aggravato il bilancio della sparatoria a Praga, portando a 15 il numero delle vittime accertate. L’attacco è avvenuta oggi pomeriggio all'Università carolina, nel centro della capitale ceca. Sono almeno 9 i feriti gravi, mentre altri 20 sono in condizioni meno preoccupanti.

La polizia di Praga ha fatto sapere di aver "eliminato" l'uomo armato presumibilmente responsabile della sparatoria. "Abbiamo confermato il numero dei morti e un gran numero di feriti. Lo spettro delle lesioni è ampio e va da molto gravi a moderati fino a lievi", hanno scritto i servizi di soccorso. Il ministro dell'Interno ceco, Vit Rakusan, ha confermato che è morta la persona che oggi ha aperto il fuoco nell'università di Praga facendo morti e feriti. Parlando alla televisione pubblica, ha anche detto che non ci sono altri sospetti e quindi non ci sono imminenti pericoli per la popolazione che viene comunque esortata a collaborare con la polizia.

Alcune persone presenti nell'ateneo sono chiuse nelle aule, altre sono state fatte evacuare. La polizia ha chiuso tutta l'area attorno alla piazza Jan Palach, ha bloccato il traffico e ha deviato tram e autobus. Le autorità hanno invitato i cittadini a non sostare nelle vicinanze della piazza e a non uscire.

Alcune tv hanno mostrato le immagini di quello che viene considerato il responsabile della sparatoria all'università su un balcone di un edificio, mentre imbraccia un fucile. In un'altra foto si vedono degli studenti su un cornicione dell'edificio per ripararsi dai colpi.