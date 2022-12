Il giornalista aveva annunciato la malattia ed era in isolamento a casa

PHOTO



"E' il quinto giorno senza febbre, credo di aver sconfitto il Coronavirus: facciamo le corna". E' l'esultanza di Nicola Porro, il giornalista Mediaset che 5 giorni fa aveva annunciato di aver contratto il virus. Viste le discrete condizioni di salute, Porro non è stato ricoverato e, in questi cinque giorni passanti in isolamento a casa, ha continuato, entro i limiti del possibile, la sua attività di giornalista. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=HUwbq6FurGw&fbclid=IwAR2v4WrAi7ZaD4TsrdEXBNwtC_qMzrs7uvomYCFtj5gRd8STLesvhFDy5uY[/embed]