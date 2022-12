PHOTO



No, il flash-ball non è affatto un'arma "intermedia", non è uno strumento puramente dissuasivo o di semplice contenimento, il flash-ball, in dotazione alla polizia e alla gendarmeria francesi è uno strumento pericoloso; ha un impatto sul corpo umano simile a quello di una calibro 38, può causare ferite molto gravi e in alcuni casi può anche rivelarsi letale. Guardate questa foto, l'ha postata un giovane manifestante colpito da uno dei famigerati proiettili di gomma. Gli hanno sparato al torace mentre partecipava a una manifestazione contro la controversa Legge sul lavoro promossa dal governo socialista. Decine di persone lo scorso week-end hanno subito lo stesso trattamento da parte di compagnie di crs (la celere d'oltralpe) particolarmente scatenate nel pestare manifestanti (oltre 200 arresti e una ventina di poliziotti feriti durante gli scontri). A Rennes purtroppo un ragazzo ha perduto un occhio, raggiunto dal proiettile durante una carica in cui gli agenti "sparavano come dei pazzi", ha raccontato un testimone alla radio Europe1.Questo episodio, oltre a essere oggetto di un'inchiesta giudiziaria ha riaperto il dibattito sulla legittimità dell'impiego del flash-ball da parte delle forze dell'ordine. Centinaia tra politici, intellettuali, avvocati dei diritti civili, associazioni laiche e cristiane hanno lanciato una petizione in cui chiedono di vietarne l'uso nelle mobilitazioni di piazza.Le statistiche diffuse dall'Associazione cristiana per l'abolizione della tortura (Acat) dicono che negli ultimi dieci anni in Francia una persona ha perso la vita e altre quaranta hanno subito danni e menomazioni permanenti a causa del flash-ball.