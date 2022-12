Ventitre le persone indagate nell’inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dal procuratore di Napoli Giovanni Melillo, sul business della pirateria tv online. Oscurata la piattaforma informatica Xtream Codes, ideata da due cittadini greci, con oltre 700mila utenti online. Oltre 5 milioni solo in Italia, per un giro d'affari stimato in circa 60 milioni di euro annui. Nei confronti dei fruitori del servizio è prevista la reclusione da sei mesi a 3 anni e la multa fino a 25.822 euro. Ieri mattina i militari del Nucleo speciale delle Fiamme Gialle hanno sequestrato carte di credito, conti correnti e risorse informatiche a società con sedi in diversi Paesi europei.