Il premier spagnolo Pedro Sanchez annuncerà se resta in carica o si dimette oggi alle ore 12. Il leader parlerà dal Palazzo della Moncloa. Sarà una dichiarazione istituzionale senza domande. Mercoledì in una lettera rivolta alla cittadinanza e pubblicata sui social, Sanchez ha annunciato che avrebbe preso alcuni giorni per riflettere se dimettersi o meno dopo che sono state aperte indagini preliminari contro la moglie Begoña Gómez per traffico di influenze e corruzione a seguito di una denuncia sporta dal sindacato di estrema destra Manos Limpias. Il leader ha denunciato quella che ha definito una "macchina del fango" contro lui e la moglie messa in moto dalla destra e dall'estrema destra.