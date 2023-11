Israele ha accettato pause umanitarie di quattro ore per permettere movimenti sicuri dei civili fuori dalle aree di combattimento, ma lo scontro infuria a Gaza City, dove le truppe israeliane combattono nel centro città. Intanto Benjamin Netanyahu, da Tel Aviv afferma che Israele «non ha intenzione di occupare Gaza», ma unicamente di liberare il territorio della Striscia dalla presenza di Hamas. Intanto sono 6 le vittime di un raid dell’Idf sull’ospedale di Al-Shifa.

Netanyahu: «Il nostro nemico è Hamas non Gaza»

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiarito che Israele non ha intenzione di occupare Gaza, ma immagina un territorio radicalmente rimodellato e libero da Hamas. «Ciò che dobbiamo vedere è Gaza demilitarizzata, deradicalizzata e ricostruita», ha detto in un’intervista a Fox News.

Alla domanda sulla prospettiva di una pausa umanitaria quotidiana, ha poi risposto: «I combattimenti continuano contro il nemico di Hamas, i terroristi di Hamas, ma in luoghi specifici per un dato periodo, qualche ora qui, qualche ora là, vogliamo facilitare il passaggio sicuro dei civili lontano dalla zona dei combattimenti. E lo stiamo facendo».

Idf, sale a 36 bilancio soldati israeliani uccisi a Gaza

Le forze di difesa israeliane (Idf) annunciano che un altro soldato è stato ucciso ieri durante i combattimenti contro Hamas nel nord della Striscia di Gaza. Sale così a 36 il bilancio dei militari ammazzati nell’operazione di terra israeliana a Gaza. Lo riporta ‘The Times of Israel’. L’ultima vittima è il sergente Gilad Rozenblit, 21 anni, medico da combattimento del 52esimo battaglione della 401a brigata corazzata, della comunità settentrionale di Ginegar.

Idf: «Attaccato gruppo siriano responsabile lancio drone su Eilat»

L’esercito di Israele ha riferito di aver attaccato l’organizzazione con sede in Siria che ha lanciato il drone che ieri ha colpito una scuola nella città israeliana meridionale di Eilat. Lo riporta ‘Haaretz’. Le forze di difesa israeliane hanno affermato in un comunicato che «il regime siriano è completamente responsabile di tutte le attività terroristiche che hanno luogo sul suo territorio. L’Idf risponderà con la forza a qualsiasi tentativo di attaccare Israele». L’esercito non ha detto quale organizzazione in Siria abbia lanciato il drone verso Eilat, sul Mar Rosso a circa 400 chilometri dal punto più vicino in territorio siriano.

Media, 6 morti in raid su ospedale al-Shifa a Gaza

Sei persone sono state uccise in seguito all’attacco israeliano che ha colpito il complesso ospedaliero di al-Shifa, a Gaza. Lo ha detto Abu Salmiya, direttore generale del nosocomio, ad Al Jazeera. Anche l’agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che sei persone sono state ammazzate. In precedenza, Abu Salmiya aveva parlato di quattro feriti, fra cui due in condizioni critiche, in seguito all’attacco.

Stando a quanto ha fatto sapere, le forze israeliane continuano a bombardare le aree vicino alla più grande struttura medica di Gaza, che ospita anche migliaia di palestinesi che sono stati costretti a fuggire dalle loro case.