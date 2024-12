Il tanto atteso momento è arrivato: la Cattedrale di Notre Dame di Parigi riapre le sue porte dopo più di cinque anni dall'incendio che nell'aprile del 2019 ha minacciato di distruggerla. Il restauro, che ha richiesto solo cinque anni, è un traguardo straordinario, considerando che la costruzione della cattedrale ha impiegato quasi due secoli. Questo evento è anche un successo per il presidente francese Emmanuel Macron, che ha fortemente sostenuto il progetto, e arriva in un momento particolarmente delicato per la politica interna francese.

Cambio di programma per il maltempo

A causa delle previste forti raffiche di vento e pioggia, l'evento di riapertura si terrà interamente all'interno della cattedrale. L'Eliseo e la diocesi di Parigi hanno annunciato la modifica, spiegando che le condizioni meteorologiche sfavorevoli hanno reso necessario un adattamento dell'organizzazione. La cerimonia, che inizialmente prevedeva un discorso del presidente Macron sulla piazza antistante la cattedrale, ha dovuto essere riprogrammata. Anche il concerto serale sarà trasmesso in differita.

Il programma dettagliato: dalla consacrazione dell’altare al concerto serale

Il programma di oggi unisce la solennità religiosa alla grandezza culturale. Il momento simbolico della riapertura vedrà l'arcivescovo Laurent Ulrich battere le grandi porte di legno di Notre Dame con un bastone fatto con legno carbonizzato recuperato dal tetto distrutto, dichiarando la cattedrale nuovamente aperta al culto. Il suono dell'organo, finalmente restaurato dopo essere stato messo fuori uso dall’incendio, accompagnerà salmi, preghiere e inni. Più tardi, una serie di concerti celebreranno il restauro della cattedrale e il lavoro di chi ha contribuito all'opera, con esibizioni di artisti di fama mondiale come il pianista Lang Lang, il violoncellista Yo-Yo Ma e la soprano Pretty Yende.

Domenica Ulrich guiderà la Messa inaugurale

Domenica, l'arcivescovo Ulrich guiderà la Messa di riapertura e consacrerà il nuovo altare, progettato dall'artista Guillaume Bardet per sostituire quello distrutto nell'incendio. Alla cerimonia parteciperanno circa 170 vescovi, sacerdoti delle 113 parrocchie di Parigi e un pubblico limitato, in quanto l’Île de la Cité sarà chiusa ai turisti e l'accesso sarà riservato a invitati e residenti. Circa 40.000 spettatori potranno seguire le celebrazioni su grandi schermi lungo la Senna.

Presenti 50 capi di Stato: Trump, Jill Biden e il principe William

In serata, sotto le splendide vetrate della cattedrale gotica, si terrà una cerimonia che vedrà la partecipazione di circa 1.500 ospiti, tra cui Jill Biden, il principe William e l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Circa 50 capi di Stato e di governo sono attesi per celebrare l’importante evento, considerato un simbolo di unità globale in un periodo segnato da conflitti e divisioni.

Elon Musk a Parigi

Anche il miliardario americano e CEO di Tesla e SpaceX, Elon Musk, parteciperà all'evento, come riportato dal quotidiano Le Parisien.

Meloni e Mattarella alla cerimonia d’apertura di Notre Dame

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Parigi domani sera per la cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre-Dame, come confermato da Palazzo Chigi.

Macron riceverà Trump e Zelensky all’Eliseo prima della riapertura

Prima della cerimonia di riapertura, il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti, e Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina. I colloqui con Trump e Zelensky si terranno alle 16:00 e alle 17:00 rispettivamente, come anticipato dall'Eliseo.