È salito a 2 morti e 4 feriti a Parigi il bilancio degli spari esplosi in strada stamattina. Lo riferisce la procura, citata dai media francesi, precisando che 2 dei 4 feriti sono in condizioni di "urgenza assoluta". In relazione alla sparatoria è stato fermato un uomo.

L'emittente Bfmtv, che in un primo momento aveva riferito di un 60enne fermato, riporta ora che la procura ha precisato che il fermato ha 69 anni. «È stata aperta un'inchiesta per omicidio, omicidio volontario e violenza aggravata», ha dichiarato la procura di Parigi a Bfmtv.