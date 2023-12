Nonostante i problemi di salute avuti quest’anno, Papa Francesco non ha mai pensato di dimettersi. Lo ha chiarito il Santo Padre in un’intervista all’emittente messicana N+. “L’esempio di Benedetto mi fa bene, ma chiedo al Signore di poter dire basta, in ogni momento, ma quando Lui vuole”, le parole di Bergoglio riportate sui social dalla giornalista Valentina Alazraki, che lo ha intervistato.

Papa Francesco ha rivelato inoltre di aver preparato la sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la grande devozione che ha verso la Vergine Salus Popoli Romani. Bergoglio ha poi aggiunto che sta semplificando il rito dei funerali papali. “Francesco ha affermato che quando arrivano la vecchiaia e i limiti bisogna prepararsi, per questo ha incontrato il cerimoniere per semplificare i funerali papali, che saranno molto più semplici”, ha spiegato Alazraki.

A quasi un anno dalla morte di Benedetto XVI, Papa Francesco ha affermato di avere avuto con lui un rapporto molto stretto, ha spiegato Alazraki. “Benedetto era un uomo grande e umile che, quando si è reso conto dei suoi limiti, ha avuto il coraggio di dire basta. Lo ammiro”, le parole del Papa.