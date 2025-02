«Papa Francesco ha riposato bene». Lo fa sapere il Vaticano in una riga di aggiornamento sulle condizioni del Pontefice, ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli di Roma. Ieri i medici hanno parlato per la prima volta con i media e hanno spiegato che Bergoglio «non è fuori pericolo» poiché in casi del genere c'è sempre il rischio sepsi ovvero «che i germi passino nel sangue».

Il punto stampa dei medici che hanno in cura Bergoglio

«Il Papa non è fuori pericolo», non è intubato, «ci ha sempre chiesto di dire la verità», hanno spiegato i medici che hanno in cura Bergoglio, Sergio Alfieri, del Gemelli, e Luigi Carbone, medico referente del Pontefice, in una conferenza stampa al Policlinico per raccontare quali sono le condizioni di salute del Pontefice ad una settimana dal ricovero. «Adesso non è in pericolo di vita - hanno spiegato - ma non è fuori pericolo».

«I bollettini medici li scriviamo noi: a volte sono striminziti, a volte più lunghi e sono la sintesi del lavoro di tutti i colleghi. Non ci sono cose non dette, non ci sono cose non dette», ha spiegato il medico. «Il papa - ha detto Carboni - anche per i tanti impegni istituzionali ha ritenuto opportuno di farsi curare a casa con l'ausilio degli specialisti. E ha iniziato una terapia appropriata». La polmonite bilaterale «che c'è ancora», ha spiegato Alfieri, all'inizio del ricovero non era emersa: «Inizialmente nei polmoni non c'era».