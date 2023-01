Piazza San Pietro si prepara per le esequie di Benedetto XVI, papa emerito deceduto lo scorso 31 dicembre. Fin dalle prime luci dell'alba diversi fedeli hanno raggiunto la basilica che verrà aperta dalle 9 per l'omaggio al Pontefice.

Dopo la traslazione dal Monastero Mater Ecclesiae, dove è rimasto dal 31 dicembre, la salma sarà esposta nella Basilica di San Pietro per la venerazione dei fedeli.

Addio a Papa Benedetto XVI, il commento di Marcello Pera

«Ratzinger è stato impressionante. Lo è stato come uomo, per l’umiltà che solo i grandi hanno. Lo è stato come teologo e anche come pastore, perché è quello che ha influito di più sulla coscienza dei laici. Tutti si sono sentiti in dovere di interloquire con lui, e tanto lui ha influito che alcuni si sono sentiti in difficoltà nel replicargli». Così Marcello Pera, ex presidente del Senato, in una intervista sul Corriere della Sera con cui ricorda papa benedetto XVI, deceduto lo scorso 31 dicembre.

«Ricordo un imbarazzatissimo Sarkozy, presidente laico della laica Francia, dire a Roma che la Francia era cristiana. In ogni caso Benedetto aveva sì risvegliato una coscienza europea, ma era anche consapevole che il processo potesse svilupparsi soltanto con un appello, uso le sue parole, alle minoranze creative. Nel senso che l’Europa si sarebbe salvata solo se alcuni gruppi, sparsi qua e là, all’inizio in catacombe e cenacoli, avessero ripreso la fede cristiana come fondamento», ha aggiunto.