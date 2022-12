Vaccini Covid ai bambini, gli esiti dei test

Variante Omicron, il commento di Giorgio Palù

Possibile che nel primo semestre del prossimo anno arrivi la vaccinazione«Non sono un divinatore ma è verosimile». Così il presidente dell'Aifa e membro del Cts, Giorgio Palù, rispondendo a una domanda a Sky Tg24 Live In Courmayeur. «- ha detto - stanno già facendo la sperimentazione nei più piccini, ma credo sarà una questione di qualche mese». Prima sarà l'Fda statunitense a dare il via libera. «, l'incidenza più alta dell'infezione, ed è alta anche da 0 a 3».«Oggi - ha proseguito Palù - i bambini si ricoverano nella misura che è poco meno dell'1%. Non era così precedentemente con le varianti fino ad Alfa».. Quindi anche i bambini, che prima non si infettavano, non trasmettevano l'infezione, non si ammalavano e non morivano, oggi si infettano, e succede anche tra 0 e 3 anni, ha spiegato Palù. (VARIANTE OMICRON IN ALTO ADIGE) Inoltre se consideriamo gli studi validativi, quelli di fase 3, che si fanno con un controllo di un vaccinato e uno no, sono all'incirca sui 20-30mila, il che vuol dire 15mila vaccinati. Quindi se noi prendiamo tremila bambini nella fascia 5-11 sono molto di più in proporzione rispetto a tutti gli adulti over 18» ha aggiunto Giorgio Palù, sottolineando che negli Stati UnitiUna platea superiore a quella dei bimbi che potenzialmente dovrebbero essere vaccinati in Italia dai 5 agli 11 anni. La società scientifica di pediatria statunitense non ha segnalato nessun caso di reazione avversa grave in questi bambini.».«Omicron è una variante che è diventata preoccupante, perché ha ben 38 mutazioni e soprattutto ha tutte quelle mutazioni nella proteina S che sono correlate ae maggior contagiosità. Ha anche altre 23 mutazioni in altri punti del genoma, alcune importanti perché legate a geni che regolano la replicazione del virus.Per esempio, per verificare se è più immunoevasiva, bisogna ricostruire un virus chimerico che abbia sulla sua superficie la molecola S, per questo ci vorranno un paio di settimane» ha spiegato Palù. E sull'efficacia dei vaccini attualmente disponibili: «. Questo è fondamentale».