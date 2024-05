Angelo Onorato, 54 anni, marito della eurodeputata Francesca Donato, è stato trovato privo di vita con una fascetta da elettricista stretta al collo. Il corpo è stato rinvenuto sul sedile al posto di guida di una Range Rover color verde, parcheggiata sulla bretella laterale di viale Regione Siciliana nordovest in direzione Isola delle Femmine.

Una delle ipotesi a cui stanno lavorando gli investigatori della Sezione omicidi della Squadra Mobile di Palermo è che la vittima, architetto e proprietario di due negozi di arredamento a Palermo, avesse un appuntamento. Sul posto il medico di legale e il sostituto procuratore di turno. Si ipotizza che sia stato ucciso.

Gli aggiornamenti sulla morte di Angelo Onorato

«Erano le 15.15, c'erano due donne che urlavano accanto allo sportello aperto dell'auto e mi sono avvicinato: sul petto aveva del sangue e una fascetta sul collo». È il racconto all'AGI dell'uomo che nei pressi di via Ugo La Malfa, in direzione Trapani, ha trovato in una Rover il corpo senza vita di Angelo Onorato, marito dell'europarlamentare della Dc Francesca Donato che l'avrebbe rintracciato con il gps del telefonino. Insieme alla politica c'era anche la figlia della coppia. «Era una bravissima persona, molto dolce, ho lavorato qualche volta con lui», ha aggiunto l'uomo.

Francesca Donato non riusciva a contattare il marito

L'eurodeputata Francesca Donato non avrebbe avuto notizie del marito da ore e, verso le 11 di stamattina avrebbe provato più volte a chiamarlo senza risposta. Giunta davanti alla vettura ha scoperto che l'uomo era morto. «Vogliamo capire bene cosa sia successo», avrebbe detto Francesca Donato secondo quanto riferiscono fonti della Dc. «Lei, disperata, ha gridato a tutti che glielo avevano ucciso», proseguono le fonti.

La procura di Palermo indaga per omicidio

Il Procuratore aggiunto di Palermo Ennio Petrigni è arrivato sul posto in cui è stato trovato senza vita Angelo Onorato, il marito della eurodeputata Francesca Donato (Dc). Il magistrato interpellato dall'Adnkronos si è limitato a dire che «sta indagando la Squadra mobile e la Polizia scientifica sta facendo i rilievi, altro non posso dire». Petrigni è sul posto con la pm di turno.

Il cordoglio di Totò Cuffaro

«La Democrazia Cristiana si raccoglie attorno all'On. Francesca Donato, a Salvatore e Carolina, con amicizia, con affetto, in preghiera nel viverne il dramma. C'è solo tanto dolore, sconforto e sgomento. Rimane scolpito nei nostri cuori la sua generosa voglia di vivere. Incancellabile nei nostri occhi il dono del suo sorriso». Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana, dopo aver appreso della morte di Angelo Onorato.