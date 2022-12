Il linguista Luca Serianni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito questa mattina ad Ostia. Il professore emerito di Storia della lingua italiana all’Università La Sapienza di Roma è stato travolto da una auto mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri. L’auto che lo ha investito si è fermata e la donna che era alla guida ha prestato immediatamente soccorso. Serianni, 74 anni, è stato trasportato prima all’ospedale Grassi poi alla luce delle gravi condizioni al San Camillo di Roma dove si troverebbe in stato di coma. Sull’incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.