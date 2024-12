Una giovane ragazza italiana è ricoverata in gravi condizioni in un ospedale di Oslo, capitale della Norvegia, dopo essere stata accoltellata per decine di volte dal suo ex fidanzato. Si tratta della 21enne fiorentina Martina Voce. La ragazza, che si trovava nel Paese per studiare, lavorava anche in una catena che vende cibo italiano.

Qui è stata raggiunta dall'ex compagno, un 24enne norvegese di origini indiane, che le si è avventato addosso prima di essere fermato da alcuni colleghi della giovane, pure loro rimasti feriti nella colluttazione. In particolare preoccupa una ferita causata da un fendente alla giugulare della ragazza italiana. "Mia figlia è a rischio vita, anche se minimo. L'hanno operata due volte. È in terapia intensiva, intubata ma sotto controllo. Dovrà affrontare tante altre operazioni, speriamo che ce la faccia. Siamo nel miglior ospedale della Norvegia", ha raccontato il padre, l'avvocato fiorentino Carlo Voce, ai microfoni di SkyTg 24.

L'uomo ha poi ringraziato "quei tre santi", facendo riferimento ai colleghi che l'anno aiutata spiegando che uno di loro "ha 50-60 punti sulle braccia". Quanto all'assalitore, ha aggiunto il padre della vittima, "non aveva mai dato segnali di squilibrio". Invece in questa occasione "è entrato nel negozio come un pazzo e ha iniziato ad accoltellarla".

Carlo Voce ha spiegato che la figlia e il ragazzo norvegese erano stati fidanzati per circa due anni ma si erano lasciati lo scorso settembre e lui non lo aveva accettato. "E' venuto anche in Italia - ha detto - l'ho portato da tante parti, era un ragazzo tranquillissimo". Anche il giovane si trova in ospedale. Secondo il padre di Martina la causa scatenante dell'aggressione potrebbe risiedere nel fatto che la giovane avrebbe dovuto recarsi in Italia nei prossimi giorni ma senza di lui.