Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha detto all'emittente "Cnn" di avere i sintomi tipici del Covid-19. Bolsonaro, che ha compiuto 65 anni a marzo, ha dichiarato di avere la febbre a 38 gradi e un tasso di ossigenazione del sangue del 96 per cento, e ha detto che sta assumendo idrossiclorochina. A causa dei sintomi, il programma del presidente per il resto della settimana e' annullato. Il presidente ha gia' effettuato un test per Covid-19 e il risultato dovrebbe essere pubblicato entro mezzogiorno. Bolsonaro ha anche informato "Cnn" di aver fatto una risonanza magnetica ai polmoni. Secondo il presidente, questo esame non ha individuato alcun problema. Intorno alle 18 di oggi (ora di Brasilia), mantenendo un'abitudine quasi quotidiana, Bolsonaro ha incontrato i sostenitori nel giardino del Palazzo dell'Alba, residenza ufficiale del presidente. Indossava una mascherina. In precedenza Bolsonaro, che ha ripetutamente minimizzato i rischi della malattia, ha detto ai sostenitori fuori dalla residenza presidenziale nella capitale Brasilia di sentirsi bene. La Corte suprema brasiliana ha pubblicato documenti a maggio che mostrano che Bolsonaro è risultato negativo per tre volte a marzo dopo l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Florida. Il leader brasiliano non ha dichiarato di aver fatto ulteriori test da allora. Il presidente Jair Bolsonaro, che denuncia esagerazioni sulla portata della crisi e rivendica la necessita' di non fermare l'economia, ha progressivamente aumentato il numero di attivita' "essenziali", non sottoposte a chiusura, animando a lungo un serrato dibattito con amministratori locali e autorita' sanitarie. Nonostante il picco sia previsto per agosto, citta' e stati piu' grandi hanno iniziato da giugno a rimettersi in moto. La capitale Brasilia entra pero' in stato di "calamita' pubblica" a fine giugno.