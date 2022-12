PHOTO



Fischi e grida al funerale di Gianroberto Casaleggio, che si è svolto stamattina a Milano nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie. I fischi sono andati ai rappresentanti del partito democratico, Fiano e Guerini. E c'è chi su tiwitter ha ricordato come ai funerali di Berlinguer il popolo comunista non fece lo stesso con Almirante che andò ad omaggiare il nemico politico di sempre. Le grida sono state invece l'ultimo saluto per il guru, accompagnato con la parola d'ordine "onestà, onestà". Commossi i membri del direttorio che da domani dovranno però aprire lo scontro interno per la leadership dei Cinque stelle.Il premio Nobel Dario Fo e Beppe Grillo non sono intervenuti durante la cerimonia per ricordare il confondatore del Movimento 5 Stelle, come invece era stato annunciato nei giorni scorsi.Al funerale presente anche Umbero Bossi che ha sottolineato come tra il movimento creato da Casaleggio e la sua Lega Nord "ci fosse qualcosa si simile. La consapevolezza che non si può fare politica da soli".L'arrivo del feretro è stato salutato da un lungo applauso. Il servizio d'ordine dei 5 Stelle non ha permesso di avvicinarsi all'altare, nella zona riservata alla famiglia. Nella piazza antistante alla chiesa è comparsa una bandiera del Movimento 5 Stelle e uno striscione con scritto "Realizzeremo noi il tuo sogno".