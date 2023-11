Salvo contrattempi dell'ultima ora, domani attorno alle ore 12,30, Filippo Turetta atterrerà a bordo di un volo di Stato - molto probabilmente il Falcon 900 - all'aeroporto 'Marco Polo' di Venezia-Tessera proveniente da Francoforte sul Meno. Turetta, 22 anni, accusato di omicidio volontario e sequestro di persona dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, dalla tarda serata di sabato scorso è in stato di arresto, sotto stretta osservazione, in una cella del 'Der Rote Ochse' (oggi JVA Halle I), supercarcere che si trova a Halle in Germania utilizzato dalla Stasi.

Nessun trasferimento in Italia con un volo di linea come ipotizzato in un primo momento anche perché Turetta è diventato una persona tristemente nota e, stando a quanto si legge sui social, potrebbero esserci problemi di ordine pubblico. A confermare l'arrivo a Venezia nella giornata di domani è stato il nuovo legale di Turetta, Giovanni Caruso.

L'aereo dell'Aeronautica Militare dovrebbe decollare alle ore 8 da Roma per atterrare a Francoforte alle 10. Il volo con a bordo Turetta, che nel frattempo sarà tradotto dal carcere di Halle allo scalo tedesco (eventuale viaggio in auto impiegherà circa quattro ore, molto meno in elicottero o aereo), dovrebbe ripartire alla volta dell'Italia alle 10,45 per poi atterrare a Venezia verso le 12,30.

A scortare Turetta saranno gli uomini del Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia. Appena sarà in Italia, a Turetta verrà notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, quindi condotto in una struttura carceraria dai carabinieri del reparto operativo-nucleo investigativo di Venezia per essere messo a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana.