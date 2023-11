Filippo Turetta è stato arrestato in Germania. Ricercato per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Checchetin di lui si erano perse le tracce da domenica scorsa - quando la sua auto è stata intercettata in Austria - è stato fermato su mandato di arresto europeo. Turetta si stava muovendo in auto quando è stato arrestato nel Sud del Paese in cui ha tentato di proseguire la fuga.

Ora sarà un giudice tedesco a dover valutare il Mae, ossia il mandato di arresto europeo, e a decidere sulla consegna del ragazzo. Il 22enne deve rispondere dell'omicidio aggravato dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin.

Intanto il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ringrazia sui social «gli inquirenti per il lavoro che ha portato all'arresto di Filippo Turetta in Germania. Una buona notizia che purtroppo non potrà mai lenire il dolore della famiglia e degli amici di Giulia, ai quali rivolgo le mie preghiere».