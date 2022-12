PHOTO



Una domenica da sogno. L'Italia ha vinto cinque medaglie in una volta sola, in quattro diverse discipline: judo, scherma, tuffi e ciclismo. Una scorpacciata riuscita anche il primo giorno di gare a Londra nel 2012 e che vale alla spedizione azzurra il momentaneo quarto posto nel medagliere con due ori, tre argenti e due bronzi: soltanto Stati Uniti, Cina e Australia hanno fatto meglio. Pazienza se presto le reali gerarchie verranno ristabilite. Il bilancio fin qui è Azzurro, al di là dell'amarezza per possibili allori svaniti, come quello di Vincenzo Nibali nel ciclismo.Ecco chi sono stati i medagliati di questa storica domenica, che ha regalato agli azzurri l'oro numero 200 (e poi il 201esimo) nella storia dei Giochi Olimpici.ORO: DANIELE GAROZZO (SCHERMA) — Nel fioretto maschile il 24enne siciliano si è preso la medaglia più preziosa battendo in finale lo statunitense Alexander Massialas.ORO: FABIO BASILE (JUDO) — Nella categoria fino a 66kg, il 21enne ha conquistato il 200° oro azzurro nella storia delle Olimpiadi battendo in finale il coreano An.ARGENTO: ODETTE GIUFFRIDA (JUDO) — La prima medaglia azzurra dal tatami era arrivata nella categoria fino a 52kg, dove la 21enne si era arresa alla kosovara Majlinda Klemendi.ARGENTO: TANIA CAGNOTTO-FRANCESCA DALLAPÈ (TUFFI) — La medaglia del riscatto. Nel trampolino sincronizzato da 3 metri, la coppia azzurra si è inchinata solo alle cinesi Shi e Wu, precedendo il duo australiano Keeney-Smith.BRONZO: ELISA LONGO BORGHINI (CICLISMO) — Nella prova su strada femminile, la 24enne finisce sul podio dietro l'olandese Anna Van der Breggen e la svedese Emma Johnson.Nella foto: in alto da sinistra Daniele Garozzo e Fabio Basile, in basso da sinistra Francesca Dellapè, Tania Cagnotto, Elisa Longo Borghini e Odette Giuffrida.